Rumores de que a relação entre a atriz e o internacional português terminou continuam a aumentar

Os rumores de que a relação de João Félix e Margarida Corceiro terminou continuam a aumentar. A atriz foi apanhada com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris, no Mónaco, e as fotografias tornaram-se virais.

O assunto foi comentado na CMTV e parece que a atriz portuguesa e o piloto britânico já estarão juntos há algum tempo. "Está com este rapaz pelo menos há três, quatro meses, pelo que eu sei", disse um dos comentadores.

De recordar que Lando Norris já namorou com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira.