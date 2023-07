Joana Sanz revela ameaça por causa de Dani Alves: "Vais morrer, cabra"

A modelo espanhola, que ainda não formalizou o divórcio com Dani Alves, detido em Barcelona desde janeiro, revelou uma ameaça de morte que recebeu nas redes sociais devido ao seu desejo público de se separar do internacional brasileiro.

Joana Sanz, que ainda é mulher de Dani Alves, uma vez que não formalizou o processo de divórcio com o futebolista brasileiro, revelou há dias que tem sido alvo de ameaças de morte desde que anunciou publicamente o desejo de se separar do lateral direito.

O internacional canarinho, de 40 anos, está detido preventivamente em Barcelona desde janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca catalã, a 30 de dezembro, encontrando-se à espera do julgamento do caso, que deverá iniciar-se no próximo outono.

Pouco tempo depois de Alves ter sido detido, Joana Sanz anunciou nas redes sociais que iria separar-se do jogador, uma decisão que revelou agora ter resultado em ameaças de morte na sua direção.

"Vais morrer, cabra. Vamos encontrar-te em qualquer lado, cabra. Gozas com o teu esposo depois de ele ter-te pedido desculpa, cabra. Estamos autorizados a matar-te", foi uma das mensagens que recebeu, como a própria revelou, por via de uma "história" no Instagram.

"Todos temos dias frágeis, como hoje, em que sinto falta da minha mãe, e tenho de estar a ler esta m****", lamentou Joana Sanz, na mesma publicação.