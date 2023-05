Saiba mais sobre a mulher que "domina" Haaland fora das quatro linhas

Isabel Johansen posou pela primeira vez ao lado do goleador norueguês

O Manchester City celebrou o terceiro título de campeão inglês consecutivo no passado fim de semana. Nas celebrações, Isabel Johansen, também futebolista, e Erling Haaland, craque dos citizens, apareceram juntos pela primeira vez.

O namoro começou no ano passado, mas é raro ver o casal junto, publicamente. Aconteceu no Etihad, no dia da festa de mais um título do Manchester City, e no jantar de celebração da equipa de Pep Guardiola.

