Irmã de Kawhi Leonard condenada a prisão perpétua por matar idosa

Kimesha Williams foi considerada culpada de um incidente que aconteceu num casino, na Califórnia, em 2019

Kimesha Williams, irmã de Kawhi Leonard, jogador dos Los Angeles Clippers, foi condenada a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de uma idosa, num casino situado na Califórnia, a 31 de agosto de 2019.

Segundo a imprensa internacional, Kimesha Williams e uma amiga, Candace Townsel (que enfrenta a mesma sentença) foi considerada culpada pela morte de Afaf Assad, de 84 anos.

Asaf Assad terá entrado no Pechanga Resort Casino na companhia do marido, usando uma carteira com cerca de mil dólares - 901,1 euros - tendo sido seguida pelas duas mulheres, quando se dirigiu à casa de banho.

Kimesha Williams terá entrado na casa de banho, enquanto Candace Townsel aguardou no exterior.

Ambas acabaram por sair do local a correr.

Afaf Assad foi encontrada ensanguentada, no chão, com uma fratura craniana, tendo sido transportada de emergência para uma unidade hospitalar, onde acabaria por falecer, quatro dias depois.

As duas mulheres negaram qualquer tipo de responsabilidade.