Icardi publica fotografia de Wanda Nara seminua e depois elimina

Futebolista argentino voltou a declarar-se à modelo e empresária.

Através das redes sociais, o futebolista Mauro Icardi fez uma publicação a celebrar os dez anos de relação com Wanda Nara, que mais tarde eliminou.

"Ela, a minha esposa, o meu único amor, a rainha do reino da minha vida, a mãe dos meus filhos. Amo-te. 10 anos de amor em que enfrentámos milhões de coisas bonitas, outras menos bonitas, mas lutámos contra tudo, contra os insultos, contra todos os "palhaços" que queriam entrar neste comboio que apenas nós sabemos o quanto custa. Só nós sabemos o quanto demos um ao outro para estarmos onde estamos hoje. Amo-te e vou amar-te para sempre, minha rainha", escreveu o avançado do Galatasaray, emprestado pelo PSG.

Depois, numa "história" da rede social Instagram, publicou uma fotografia de Wanda Nara seminua e escreveu: "Toda a gente lhe dá 'like' [gosto], mas sou eu que tiro a fotografia". À semelhança do que fez com a publicação, também o "instastory" foi eliminado.

Numa altura em que não se sabe bem se o casal está ou não junto - já anunciaram a separação e o reatar da relação por algumas vezes -, Icardi garantiu que os dois estão "juntos para sempre". "Estamos junto, vamos ficar juntos para sempre", escreveu também nas "histórias" do Instagram.