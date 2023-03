Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O avançado do Benfica partilhou a primeira fotografia ao lado da amada

Gonçalo Ramos assumiu oficialmente o namoro com Margarida Amaral Domingues, de 22 anos, e partilhou nas redes sociais uma fotografia bem romântica.

O avançado internacional, que tem sido um dos grandes destaques desta temporada do Benfica e que surpreendeu ao fazer um hat-trick nos oitavos de final do Mundial do Qatar ao serviço de Portugal, parece ter tudo encaminhado também a nível amoroso.

Margarida é licenciada em Comunicação Social e atualmente está a estagiar como jornalista na Sport TV.