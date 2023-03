Georgina Rodríguez revela que sofreu três abortos: "Tinha pesadelos..."

Companheira de Cristiano Ronaldo fala de um tema delicado na série "Soy Goergina", da Netflix.

Georgina Rodríguez revela na série da Netflix "Soy Georgina", da qual é protagonista, que sofreu três abortos antes de engravidar a última vez. Depois, a argentina conseguiu engravidar, de gémeos, mas no parto um dos bebés não sobreviveu, e esse assunto também é comentado na série, relata o jornal espanhol AS.

"Cada vez que ia ao gineocologista, tinha pesadelos de noite, porque ficava preocupada com a forma como os bebés estariam, como seria o parto, se seria cesariana... Em cada ecografia tinha imenso medo, ficava muito tensa, porque anteriormente tive três abortos e chegava a casa destroçada", refere, falando depois do dia do parto, em que perdeu um dos filhos.

"Chega o momento mais esperado e o teu coração pára. A Bella Esmeralda nasceu forte e saudável, mas um pedaço do meu coração voou", adiantou, emocionada.

E dar a notícia aos outros filhos do casal foi duro, sendo que, inicialmente, tentou esconder a notícia: "Disse que o Ángel ia esperar mais um pouco para nascer. Mas depois o Cristiano disse-lhes que o Ángel estava no céu. Foi uma dose de realidade", contou.

"Nunca mais vou ser a mesma. Cada vez que olho para a Bella pergunto-me: 'Será que ele [Ángel] seria assim?' A verdade é que ainda não estou preparada para aceitar", afirmou Georgina.

Por fim, revelou que o nome da criança, Bella, foi eleito "por todos" e é inspirado nas princesas da Disney.

A série estreia a 24 de março, sexta-feira.