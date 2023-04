Georgina Rodríguez nega rumor: "Os nossos filhos são muito felizes na nova escola"

Começou a circular na imprensa e na internet uma alegada declaração de Georgina Rodríguez a respeito da educação dos filhos que não é verdadeira e, por isso, a companheira de Cristiano Ronaldo veio a público desmentir e esclarecer o assunto.

Nos últimos dias começou a correr em alguma imprensa uma suposta declaração de Georgina Rodríguez ao canal televisivo Telemundo, em que a companheira de Cristiano Ronaldo afirmava que os filhos eram maltratados na escola por outras crianças. Tal não corresponde à verdade, como a própria fez questão de esclarecer, através das redes sociais.

"Foram publicadas informações a respeito dos nossos filhos e da sua estadia na escola e quero esclarecer que essas afirmações são totalmente falsas. Os nossos filhos estudam numa escola fantástica, com profissionais maravilhosos. Apreciamos muito o trabalho incrível que realizam com os nossos filhos, como família, como pais e a nível pessoal. Graças a Deus tivemos sempre boas experiências em cada país e em cada escola. Admiramos cada um deles. Agradecíamos um nível semelhante de respeito e admiração para com todos os profissionais envolvidos na educação dos nossos filhos. Os nossos filhos encontraram bons amigos e são muito felizes na sua nova escola", afirmou a modelo e empresária argentina.

Georgina Rodríguez vive com Cristiano Ronaldo e os filhos do casal em Riade, Arábia Saudita, desde que o avançado português assinou pelo Al Nassr.