Georgina revela local onde teve sexo com Ronaldo: "Podiam ter feito na cama..."

Revelação da companheira do avançado português aconteceu na segunda temporada da série documental "Soy Georgina".

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, revelou na segunda temporada da série documental "Soy Georgina", produzida pela Netflix, um dos locais mais inusitados onde teve sexo com o avançado português.

Num dos episódios da nova temporada, lançada este mês, a modelo argentina encontrou-se com uns amigos e, durante um jantar, recordou quando passou um período sem poder molhar os braços, devido a ter feito uma tatuagem recente.

"Eu evitei molhar-me na praia e quando cheguei a casa, Cris disse-me para ir para o spa. Eu estava incomodada e com os braços levantados no spa para que não se molhassem. Estava cansada de estar com os braços assim. Na piscina que temos em casa, eu quase não consigo estar de pé, então disse: 'Eu desisto'", começou por contar.

Nesse momento, uma das amigas entendeu que a conversa estava a tomar um rumo diferente do que o inicialmente esperado, brincando: "Podiam ter feito amor na cama, não no spa", o que levou a uma resposta pronta de Georgina: "Não, nós fizemos ali mesmo", que ficou envergonhada após a revelação.