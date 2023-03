Georgina e a sorte de ter Cristiano Ronaldo: "Eu vou para a cama superfeliz"

Ronaldo com a companheira Georgina na chegada à Arábia Saudita

Declarações de Georgina ​​​​​​​Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, em direto para o programa espanhol "El Hormiguero", em jeito de antevisão ao lançamento da segunda temporada da série "Soy Georgina".

Como é a vida na Arábia Saudita? "É um país maravilhoso. É muito seguro, muito orientado para a família e eles cuidam muito bem das mulheres e dos seus filhos. O povo é muito atencioso. São pessoas muito atenciosas e generosas. Também vos digo que a minha rotina é sempre a mesma. Crianças, escola, treinos, restaurantes de vez em quando e trabalho. E graças a Deus que temos facilidades".

Maternidade: "Cristiano e eu vimos de famílias humildes e valorizamos cada oportunidade porque sabemos o seu valor. Ensinámos sempre aos nossos filhos que eles devem ser gratos e respeitosos. Muitas vezes quando Cris joga na televisão, eles seguem-nos de forma louca, ou como quando eu fui ao [programa] Mask Singer. Eu digo-lhes que não se deve deixar comida e que, se fizerem, tem de ficar para o lanche. Às vezes, mostrou-lhes vídeos de crianças que não têm comida e digo-lhes que isto é o que lhes pode acontecer. Eu fui expulsa da cantina quando era pequena, porque não comia nada. A minha mãe fazia-me arroz ao estilo cubano a toda a hora. E não me deixava sair da mesa até que eu o comesse".

Cristiano Ronaldo: "Ele é um pai maravilhoso. É um patrão, filho e irmão incrível. Comemos muitas vezes em casa e eu penso na sortuda que sou por ter sido escolhida por ele para criar esta bonita família. Eu vou para a cama superfeliz"

Morte do filho: "Trouxe-me muito amor, muita escuridão mas muito amor. Ter feito esta temporada ajudou-me muito. Senti-me muito feliz e muito rodeada após a perda do meu bebé. Graças a Deus, tive a sorte de poder partilhar a tragédia com a minha gente".

