Francisca Cerqueira Gomes apoia Gasly em Miami

A modelo portuguesa viajou para os EUA para apoiar o namorado no Grande Prémio de F1 que se realizou em Miami

Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, esteve este fim de semana em Miami, nos Estados Unidos, para apoiar o namorado, Pierre Gasly.

O piloto de Fórmula 1 esteve na cidade norte-americana para participar no Grande Prémio de Miami, que aconteceu no passado domingo.



Os dois já não escondem a paixão que os une e a jovem modelo não quis estar longe do automobilista francês, de 27 anos, neste momento.

E, na verdade, este apoio parece ter dado resultado uma vez que o piloto ficou na oitava posição, a melhor classificação da época.