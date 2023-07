Filha de Guardiola é um fenómeno no Instagram e deslumbra. Ora veja

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Maria Guardiola tem mais de 702 mil seguidores no Instagram

A filha de Pep Guardiola é um fenómeno nas redes sociais, tendo nos últimos tempos vindo a aumentar o número de seguidores no Instagram de forma significativa, sendo que em setembro de 2022 contava com 382 mil seguidores e agora com mais 702 mil.

Maria Guardiola tem continuado a impressionar, tendo na mais recente publicação deslumbrado com um vestido preto da marca "Burqu", que utilizou durante um jantar na Turquia.

Veja algumas das melhores e mais recentes imagens da influencer no Instagram, na galeria acima.