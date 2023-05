Famosos divertem-se no concerto dos Coldplay, mas há duas presenças polémicas

Se, no caso de Vanessa Oliveira e de Sérgio Conceição, a presença foi vista com curiosidade por parte dos fãs, no caso dos jogadores do Sporting foi diferente

Muitos famosos viajaram nesta quarta-feira para Coimbra para assistir ao primeiro dos quatro concertos dos Coldplay em Portugal.

Os jogadores do Sporting Nuno Santos e Rochinha, o treinador do FC Porto Sérgio Conceição ou a apresentadora da RTP1 Vanessa Oliveira foram alguns dos famosos que assistiram nesta quarta-feira à noite ao concerto dos Coldplay em Coimbra.

