Wanda Nara exige exige um milhão ao Galatasaray mas Icardi diz para não lhe pagarem

A novela continua. O avançado argentino garante que a influencer deixou de ser a sua empresária e não tem direito a qualquer verba

A história dos dois parece não ter fim... nem sossego. Mauro Icardi e Wanda Nara separaram-se, e agora o avançado argentino despediu a mulher, que era também a sua empresária.

Esta decisão de Icardi acontece depois de Wanda Nara ter aparecido na cama com o cantor L-Gante num videoclip do artista. As imagens correram o mundo e fizeram correr muita tinta.

Segundo o site turco 'hurriyet.com.tr', a influencer terá emitido uma fatura de 1 milhão de euros pela transferência de Icardi para o Galatasaray no último verão (foi emprestado pelo PSG) e pediu ao clube turco que o dinheiro fosse depositado na sua conta "o mais rapidamente possível".



Mas o jogador travou o 'negócio' da ex-companheira e disse ao clube para não fazer a transferência. "O futebolista afirmou que Wanda Nara já não é a sua empresária e disse que o pedido que ela fez é ilegal. O Icardi não quer que o Galatasaray lhe pague", referiu o mesmo portal.