Tom Brady anuncia divórcio de Gisele Bundchen: "É doloroso e difícil"

Jogador de futebol americano e modelo separam-se após 13 anos de casamento

A separação de Tom Brady e Gisele Bundchen pairava no ar e esta sexta-feira foi confirmada pelo veterano jogador de futebol americano.

Brady, agora nos Tampa Bay Buccaneers, da NFL, tinha levantado suspeitas de separação da modelo brasileira quando faltou a alguns treinos e questionado sobre o assunto afirmou que estava "muita porcaria a acontecer".

Hoje oficializou a separação. O casamento durou 13 anos e dele resultaram dois filhos, Viviane (9 anos) e Benjamin (12 anos).

"Nos últimos dias, a minha esposa e eu finalizámos onosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegámos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passámos juntos. Fomos abençoados com lindos e maravilhosos filhos que vão continuar sendo o centro do nosso mundo. Vamos continuar a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a esta decisão de encerrar o nosso casamento depois de muitas considerações. Fazer isso é, claramente, doloroso e difícil, assim como é com todas as pessoas que passam pelo mesmo todos os dias ao redor do mundo. De qualquer forma, desejamos o melhor um para o outro. Também pedimos privacidade e respeito enquanto navegamos pelo que aí vem nos dias e semanas à frente. Obrigado", escreveu Tom Brady.