Simplicidade de Soares destacada no Brasil: "Gosto mesmo de ficar em casa"

Antigo avançado do FC Porto, atualmente no Botafogo, opta por aproveitar para rever amigos e estar junto da família nos locais que conhece desde criança.

Depois de seis golos em 14 jogos ao serviço do Botafogo, Tiquinho Soares goza um período de descanso, numas férias que dão que falar pela simplicidade das mesmas. O antigo jogador do FC Porto recarrega baterias antes da nova temporada no futebol brasileiro em Sousa, Paraíba, onde nasceu, ao lado de familiares e amigos mais próximos, conforme destaca o GloboEsporte.

"É comum ver jogadores de futebol em pontos turísticos famosos ou festas em terras estrangeiras no período de férias, mas Tiquinho Soares foge à regra", escreve a publicação, destacando que as férias se tornaram "rapidamente assunto nas redes sociais."

Soares opta por calçar uns chinelos, conviver com os amigos, jogar bilhar e passear pelas ruas que conhece desde criança. "Prefiro ficar com a minha família [nas férias] e ter esse momento mais tranquilo. Gosto mesmo de ficar em casa, não gosto muito de viajar ou algo do tipo. Passo asminhas férias em João Pessoa e em Natal, onde moram os meus parentes e amigos", afirmou, citado pelo GloboEsporte. "Sou super feliz no meu pedacinho de chão. Aqui tem tudo o que eu preciso", disse ainda.

Soares, 31 anos, representou Nacional, V. Guimarães e FC Porto em Portugal, seguindo-se aventuras na China (Tianjin Teda) e Grécia (Olympiacos).