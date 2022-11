A cidade escolhida foi Paris

O treinador do FC Porto aproveitou a paragem do campeonato português para fazer uma mini-férias românticas. Sérgio Conceição e a mulher, Liliana, passearam pelas ruas de Paris, a cidade do amor e da luz, e aproveitaram para recarregar baterias.

O técnico dos dragões registou o raro momento e partilhou-o nas redes sociais.

O FC Porto regressa ao trabalho já na próxima segunda-feira.