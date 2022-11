Sara Sampaio: das passarelles para o mundo dos negócios

A supermodelo entra no mundo dos negócios através da PHUNK e assume o cargo de Chief Innovation Officer

Sara Sampaio tem encantando nas passarelles na última década, mas a notícia agora é que a supermodelo portuguesa entrou no mundo dos negócios.

Ao investir no capital da PHUNK - marca de bebidas de água gaseificada -, Sara Sampaio não se vai limitar ao papel de investidora. Vai, igualmente, desempenhar funções como Chief Innovation Officer, cabendo-lhe o identificando estratégias, oportunidades de negócios e novas tecnologias.

Para breve está previsto o lançamento da primeira PHUNK by Sara Sampaio. "As Hard Seltzers são a bebida da moda", e explica porquê: "Eu adoro vinho, mas nem sempre quero beber vinho. Nem sempre apetece, sobretudo quando está calor, estou na piscina ou na praia - não é prático estar com uma garrafa de vinho ou cerveja, sendo que as cervejas têm muito glúten e uma pessoa incha muito. As Hard Seltzers são a bebida ideal, são funcionais, refrescantes, com poucas calorias, têm sabores agradáveis e é só tirar da geleira", disse.