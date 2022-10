Rúben Dias é capa de revista e Cancelo e Bernardo não perdoam: "Mete mais óleo"

Rúben Dias é a capa da revista Men's Health de novembro. Na redes sociais, João Cancelo e Bernardo Silva brincaram com as fotografias em tronco nu do defesa-central.

No domingo, Rúben Dias publicou na rede social Instagram algumas fotografias da sessão que fez para a revista Men's Health. O internacional português é o destaque da edição de novembro e partilhou a novidade com os seguidores.

Nos comentários à publicação, João Cancelo e Bernardo Silva, companheiros de equipa do defesa-central no Manchester City e na Seleção portuguesa, reagiram. "Mete mais óleo", brincou o lateral. O médio publicou emojis sorridentes.

"Já não se aguenta companheiro. Ao que ele chegou", disse ainda Cancelo, em resposta aos risos de Bernardo.

André Silva também comentou: "Tu gostas é disso", lê-se.

Jack Grealish e Pedro Rebocho, entre outros, também quiseram 'meter-se' com Rúben Dias.