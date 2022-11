Piqué e Shakira chegaram a acordo e emitem comunicado conjunto

De acordo com a Imprensa espanhola, os filhos ficarão a viver com a mãe, em Miami.

Gerard Piqué e Shakira, que anunciaram a separação em junho, chegaram finalmente a um acordo em relação aos filhos, Milan e Sasha, de 9 e 7 anos, respetivamente.

O antigo casal emitiu mesmo um comunicado conjunto e, de acordo com a Imprensa espanhola, os filhos ficarão a viver com a mãe, em Miami. Já as férias serão passadas com o pai, que poderá visitar os filhos quando desejar.

O comunicado de Piqué e Shakira:

"Queremos comunicar que assinámos um acordo que garante o bem-estar dos nossos filhos e que será ratificado em tribunal, como parte de um procedimento meramente formal. O nosso único objetivo é proporcionar-lhes a máxima segurança e proteção, e confiamos que a sua intimidade será respeitada. Agradecemos o interesse demonstrado e esperamos que as crianças possam continuar com as suas vidas com a privacidade necessária, num ambiente seguro e tranquilo."