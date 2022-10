Piqué com Shakira ao peito? É uma possibilidade no Barcelona-Villarreal

No âmbito do acordo publicitário entre o emblema blaugrana e o Spotify.

Gerard Piqué, central do Barcelona, separado recentemente de Shakira, terá de entrar com a cantora "ao peito". Ora bem, passemos à explicação. O Spotify, plataforma de streaming de música, podcast e vídeo, está em destaque nos equipamentos do emblema blaugrana esta época, seja com o próprio logotipo, seja com o símbolo de várias bandas ou artistas, como Justin Bieber, Coldplay, The Weeknd e/ou Shakira.

Por exemplo, no "El Clasico", frente ao Real Madrid (derrota por 3-1 no Bernabéu), no passado fim de semana, o Barça exibiu a coruja que representa a produtora de Drake. Em Espanha especula-se que a próxima a aparecer nas camisolas do clube blaugrana - no âmbito do acordo publicitário entre a plataforma de streaming e o clube espanhol - seja mesmo Shakira, que na quinta-feira lança a sua nova música, "Monotonia", com o cantor Ozuna.

O Barcelona, refira-se, recebe na própria quinta-feira o Villarreal, a partir das 20h00, em jogo da décima jornada de La Liga.

