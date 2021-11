Cão do jogador faleceu e o médio deixou uma mensagem nas redes sociais.

William Carvalho utilizou esta terça-feira as redes sociais para se despedir do cão Boris, fiel companheiro do médio que alinha atualmente no Bétis, de Espanha.

"Infelizmente perdi o meu Boris. Guardarei para sempre no meu coração os bons momentos que passamos juntos ao longo destes anos", escreveu o internacional português, originando reações de Rúben Dias, Podence, Jovane, Éder, entre outros futebolistas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por William Carvalho (@wcarvalho14)

Atualmente com 29 anos, o campeão europeu por Portugal em 2016 cumpre a quarta temporada em Sevilha, tendo participado até ao momento em 14 jogos de 2021/22.