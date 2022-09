Wanda Nara anuncia separação de Mauro Icardi

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Após nove anos de casamento a relação chega ao fim, logo após a mudança em família para Istambul

Foi através das redes sociais que a modelo e empresária Wanda Nara anunciou o fim da relação com o futebolista Mauro Icardi, após nove anos de casamento.

A família Icardi acabou de se mudar para Istambul, pois o jogador transferiu-se do PSG para o Galatasaray, e Wanda Nara foi importante no processo, dado que é a agente do avançado e responsável pela mudança e adaptação familiar, nomeadamente por questões de alojamento e escola dos filhos.

Nas redes sociais, fez cara de triste quando lhe perguntaram se estava sozinha, depois usou o passado para se referir ao casamento com Icardi e acabou por publicar uma mensagem a esclarecer o fim da relação: "Resulta muito doloroso viver este momento. Mas dada a minha exposição e as coisas que estão a transcender e as especulações mediáticas, é preferível que o saibam por mim. Não tenho mais nada que esclarecer e não vou dar nenhum tipo de pormenor sobre esta separação. Por favor peço que possam entender não só por mim, também pelos nossos filhos".