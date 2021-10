Wanda Nara abre o jogo e não deixa dúvidas sobre a relação com Icardi: "Escolhemo-nos um ao outro"

Através do Instagram, Wanda Nara revelou que o divórcio com Mauro Icardi esteve muito perto de ser uma realidade, mas o casal reconciliou-se.

A novela parece ter agora chegado ao fim. Mauro Icardi e Wanda Nara reconciliaram-se e a separação está mesmo afastada. Na noite desta segunda-feira, a modelo e empresária do jogador escreveu um texto nas redes sociais em que explicou como foram os últimos tempos do casal. O divórcio chegou mesmo a ser assinado, revela, mas uma carta do avançado do PSG mudou tudo.

"As fotografias que postei nos últimos meses mostram como estávamos bem e como éramos felizes. Depois do que aconteceu, fiquei muito ferida. Todos os dias pedi o divórcio ao Mauro. Quando percebeu que não havia volta atrás, disse-me que não podíamos continuar assim, que se a separação era a única forma de pôr fim a tanta dor, devíamos fazê-lo. Fomos ter com o advogado. Em dois dias, o Mauro aceitou todas as condições e nós assinámos o acordo", começou por revelar, no Instagram.

"No dia seguinte, escreveu-me uma carta como nunca ninguém me tinha escrito antes: 'Dei-te tudo e tu tens tudo, espero que possas ser feliz, porque isso me faria feliz'. E foi aí que percebi algo: que tendo tudo, não tenho nada se não estiver com ele. Estou certa de que este mau momento que estamos a atravessar irá fortalecer-nos como casal e como família. O importante é que ambos tivemos a liberdade de pôr um fim à nossa história de 8 anos, mas com as nossas almas cansadas de chorar, escolhemo-nos livremente um ao outro novamente. Eu amo-te", acrescentou a companheira do futebolista do PSG.

A crise conjugal, recorde-se, começou depois de uma suposta traição do argentino.