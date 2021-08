Valentino Rossi veste-se de médico e anuncia a grande novidade

Recorde-se que esta será a última temporada do italiano no MotoGP

Conhecido por Il Dottore (o médico), Valentino Rossi não fez por menos e vestiu-se a preceito para anunciar a grande novidade: vai ser pai de uma menina.

"Após uma visita cuidadosa, podemos dizer-lhe que Franci está grávida! Estamos à espera de uma rapariga", publicou nas redes sociais.

Recorde-se que esta será a última temporada do italiano no MotoGP, visto ter anunciado que colocará um ponto final numa brilhante carreira em todas as disciplinas do Mundial de motociclismo.