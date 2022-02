Um pormenor luxuoso que não passou despercebido no Super Bowl: as chuteiras de Odell Beckham Jr

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Estrela dos Los Angeles Rams utilizou chuteiras personalizadas com diamantes no valor de aproximadamente 176 mil euros.

Odell Beckham Jr, jogador dos Los Angeles Rams, que na madrugada desta segunda-feira conquistaram 56.ª edição do Super Bowl, final da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), apresentou-se em campo, para o aquecimento, com um pormenor que não passou despercebido.

A estrela dos Rams utilizou umas chuteiras personalizadas, com diamantes no valor de aproximadamente 200 mil dólares (algo como 176 mil euros). De acordo com a TMZ Sports, a Odell Beckham Jr associou-se a Dominic Ciambrone, também conhecido como "O cirurgião de sapatos" em Los Angeles, bem como a Jason de Beverly Hills para criar "o sapato mais caro da história".

Dominic, que tem um milhão de seguidores no Instagram, disse à comunicação social que as chteiras de Odell têm ouro amarelo (símbolo das cores dos Rams) e 1494 diamantes brancos brilhantes redondos no logótipo da Nike.

Embora o tempo de elaboração de um projeto como este seja habitualmente de três a cinco meses, Dominic explicou à TMZ que a sua equipa passou mais de 100 horas a trabalhar no projeto para garantir que as chuteiras estivessem prontas para o Super Bowl.