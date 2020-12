"Sintonia" em poses que surpreendem: Hulk na praia com a namorada

O avançado brasileiro é, nesta altura, um dos nomes mais apetecidos do mercado futebolístico.

Com o ponto final no vínculo contratual com o Shanghai SIPG, Hulk é, por estes dias, um dos nomes mais apetecidos do mercado de transferências.

O FC Porto está de olho na situação do avançado de 34 anos, que tem aproveitado as férias com a namorada na praia... e em poses ousadas.

"Equilíbrio, harmonia e sintonia fazem parte do nosso dia a dia!", escreveu Hulk no Instagram, a acompanhar a sessão fotográfica.