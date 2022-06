Sérgio Conceição: boa forma nas férias e uma tatuagem em destaque

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, está de férias com a família e não escapa às objetivas dos filhos

"Atenção", avisa Moisés, um dos filhos de Sérgio Conceição, para a fotografia que partilhou nas redes sociais e na qual surge o pai, treinador do FC Porto.

Se é público que Sérgio Conceição continua a manter a boa forma - por várias vezes já contou que corre 20 quilómetros com regularidade -, a fotografia de hoje revela um outro pormenor: a tatuagem do troféu de campeão nacional no ombro esquerdo.