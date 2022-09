Separação de Icardi e Wanda Nara vai do oito ao 80: "És tóxica"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Após nove anos de casamento, a empresária do avançado argentino anunciou a separação na sexta-feira.

Depois de nove anos de casamento, Mauro Icardi, futebolista que representa os turcos do Galatasaray, e Wanda Nara, agente do jogador e modelo, vão separar-se. O anúncio foi feito pela empresária na sexta-feira e, avaliando as últimas publicações de Icardi nas redes sociais, o divórcio promete ser tudo menos "normal".

O avançado italiano recorreu este domingo à conta pessoal de Instagram e publicou uma "história", na qual mostra uma sequência de mensagens e chamadas não atendidas de Nara, completada com a mensagem: "Quando és solteira, ou dizes sê-lo, mas és tóxica".

Entretanto, a publicação foi apagada e substituída por duas "histórias" nas quais o avançado adota uma postura contrária, fazendo juras de amor a Nara.

É de referir que, na Argentina, circulam rumores que apontam para uma alegada infidelidade cometida por Nara com Martin Payero, um jogador do Boca Juniors.