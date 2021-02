Sara Sampaio mostra como uma pose pode "mudar" o corpo e vídeo torna-se viral

Modelo portuguesa partilhou vídeo nas redes sociais e muitos foram os elogios à publicação.

A modelo portuguesa Sara Sampaio partilhou esta sexta-feira um vídeo em que mostra - dando-se como exemplo - como o mesmo corpo pode mudar dependendo da pose.

"Sejam gentis com as pessoas e com vocês mesmos e, por favor, parem de comentar as mudanças nos corpos das pessoas. Com amor, Sara", escreveu na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais.

Rapidamente a publicação se encheu de comentários elogiosos à modelo portuense.