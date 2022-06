Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cristiano Ronaldo inicia este domingo o período de férias com a família.

Cristiano Ronaldo não vai participar no Suíça-Portugal deste domingo (19h45) e já não viajou com a equipa, pelo que vai iniciar as férias um pouco mais cedo.

Hoje, o internacional português partilhou nas redes sociais uma fotografia com a companheira, Georgina Rodríguez.