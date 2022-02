Ronaldo é a primeira pessoa a ultrapassar os 400 milhões de seguidores no Instagram

Craque português é desde setembro de 2021 a pessoa mais seguida na referida rede social.

Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida no Instagram e tornou-se a primeira a ter mais de 400 milhões de seguidores no Instagram. O craque português, que festejou no domingo o 37º aniversário, tornou-se o mais seguido na referida rede social quando em setembro de 2021 atingiu 237 milhões de seguidores.

Em apenas seis meses, o jogador do Manchester United aumentou cerca de 163 milhões na sua página. No Instagram, o antigo jogador de Real Madrid e Sporting tem 3242 publicações, com uma média de 10 milhões de "gostos" em cada uma delas, seguindo apenas 501 páginas.

As dez pessoas mais seguidas no Instragram:

1 - Cristiano Ronaldo (400 milhões)

2 - Kylie Jenner (309 milhões)

3 - Lionel Messi (306 milhões)

4 - Selena Gomez (295 milhões)

5 - Dwayne Johnson (295 milhões)

6 - Ariana Grande (294 milhões)

7 - Kim Kardashian (285 milhões)

8 - Beyoncé (237 milhões)

9 - Justin Bieber (220 milhões)

10 - Khloé Kardashian (219 milhões)