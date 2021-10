Ronaldo anuncia que vai ser novamente pai de gémeos: "Mal podemos esperar"

Capitão da Seleção Nacional exibiu uma ecografia no Instagram para revelar as novas paternidades.

É mais um marco na vida pessoal de Cristiano Ronaldo. Pai de quatro filhos (dois rapazes e duas raparigas), o futebolista português anunciou, esta quinta-feira, que terá mais dois rebentos, através de uma publicação na rede social Instagram.

"É com prazer que anunciamos [Ronaldo e Georgina Rodríguez] que esperamos gémeos. Os nossos corações estão cheios de amor. Mal ​​​​​​​podemos esperar para os conhecer", escreveu o jogador, juntando uma fotografia com uma ecografia.

Ronaldo vai, assim, passar a ter seis filhos, três dos quais tidos com Georgina Rodríguez. O primeiro rebento do casal foi a pequena Alana Martins. Além desta, Ronaldo é pai dos também gémeos Eva e Mateo e de Cristiano Ronaldo Júnior.

A informação sobre as novas paternidades do futebolista do Manchester United haviam sido avançadas, esta quinta-feira, pela revista "Hola", tendo referido que a companheira espanhola estava grávida há várias semanas.