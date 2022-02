Ressaca do Dia de Namorados: Simone Biles ficou noiva

Ginasta norte-americana vai casar com Jonathan Owens, jogador do Houston Texans na NFL. Ambos partilharam o momento do "sim" nas redes sociais.

Ela contou que foi "o sim mais fácil de todos". Depois de um mau momento, que a levou a abdicar da presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, a ginasta norte-americana Simone Biles, emergiu para uma fase de felicidade: ficou noiva de Jonathan Owens, jogador do Houston Texans, da NFL, com quem mantém um relacionamento desde 2020. Os registos do pedido foram conhecidos esta terça-feira, partilhados pelos noivos nas redes sociais.

Campeã olímpica no Rio de Janeiro, em 2016, Simone Biles, 24 anos, decidiu não competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio para preservar a saúde mental, devido a crises provocadas por "twisties", um fenómeno que deixa os ginastas desorientados durante as manobras no ar. Assumi-lo publicamente foi um importante alerta para os cuidados com a saúde mental dos atletas, designadamente os de elite.

Nesse período, Jonathan Owens esteve sempre ao lado da companheira e, ontem, aproveitou o Dia dos Namorados para consolidar a relação. "Esta manhã, acordei com uma noiva", brincou no Instagram, onde também partilhou o momento em que ajoelhou para ouvir da ginasta o tal sim "mais fácil de todos".