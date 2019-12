Red Bull Neymar Jr"s Five dá pontapé de saída em Braga

Torneio criado por Neymar vai apurar a equipa que irá à final mundial, nos arredores de São Paulo

Depois da etapa de inverno, disputada no início de dezembro, a edição de 2020 do Red Bull Neymar Jr"s Five volta a 18 de janeiro. O encontro está marcado para a FanZone da final-four da Taça da Liga, no dia de abertura.

O torneio de futebol de cinco regressa em 2020, com Neymar a apadrinhar uma vez mais um conceito que ele próprio criou para prestar tributo à magia do futebol de rua. Na última edição, o Red Bull Neymar Jr"s Five contou com uma participação de mais de 100 mil jogadores de 40 países, Portugal incluído.

O calendário nacional da competição arrancou no início do mês e continua já no próximo dia 18 de janeiro com uma etapa integrada no programa oficial da final-four da Taça da Liga e tem inscrições abertas em www.redbullneymarjrsfive.com.

Braga integra assim o calendário de 2020, com Lisboa, Seixal, Sintra, Porto, Vila Nova de Gaia, Madeira e Açores. A final nacional está agendada para 6 de junho, apurando a equipa que representará Portugal na final mundial do Brasil, no Instituto Projeto Neymar, situado nos arredores de São Paulo.

O Red Bull Neymar Jr"s Five está aberto a equipas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores de idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos e dois jogadores que podem ter mais de 25 anos. A competição desenvolve-se em três fases distintas: qualificações, final nacional e final mundial. As regras são inovadoras, a começar pela ausência do tradicional guarda redes. As partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo no final a equipa com maior número de jogadores em campo. Sempre que uma formação marcar um golo é automaticamente expulso um elemento da equipa adversária, o que pode ditar o apito final ainda antes dos dez minutos regulamentares.

Em 2019, a taça masculina foi erguida pela equipa da Hungria. Portugal esteve representado pela formação "Para a Cueca" de Vila Nova de Gaia, que atingiu pela primeira vez os quartos de final da competição. O prémio para a equipa vencedora da final mundial do Red Bull Neymar Jr"s Five é: assistir no estádio a um jogo de futebol como convidados especiais de Neymar.

RED BULL NEYMAR JR"S FIVE

PRÓXIMAS QUALIFICAÇÕES NACIONAIS:

BRAGA: 18 de janeiro

LISBOA: 7 de março

LISBOA: 8 de março

SEIXAL: 14 de março

GRANDE LISBOA: 15 de março

PORTO: 28 de março

PORTO: 29 de março

V.N. GAIA: 5 de abril

AÇORES: 18 de abril

MADEIRA: 25 de abril

FINAL NACIONAL

6 de junho

FINAL MUNDIAL

BRASIL: julho