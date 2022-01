Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, é protagonista de um documentário da Netflix que vai estrear a 27 de janeiro. Num teaser já divulgado, a argentina conta que chegou a Madrid e viveu num quarto com más condições, onde passava muito frio no inverno e muito calor no verão. "No dia em que conheci o Cristiano, a minha vida mudou", conta. Veja o vídeo abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)