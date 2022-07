Proprietário do Manchester City adquire iate avaliado em quase 600 milhões de euros

A impressionante embarcação, uma das mais caras do mundo, tem mais 55 metros do que o estádio dos ​​​​​​​citizens.

O sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do Manchester City, aproveitou a pausa de verão no futebol europeu (pelo menos, dentro das quatro linhas) para se auto presentear com uma "pequena" extravagância.

O membro da família real de Abu Dhabi e vice primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos adquiriu um assombroso iate, avaliado em mais de 589 milhões de euros.

Esta luxuosa embarcação (uma das mais caras do mundo) apresenta 160 metros de comprimento, ou seja, é 55 metros mais longa do que o Etihad Stadium, casa dos citizens.

O interior do iate tem 40 cabines, que podem acomodar até 48 pessoas. Possui ainda uma piscina, ginásios, uma sala de massagens, um restaurante, dois helipontos e um terraço para cada cabine.

Para se ter noção da excentricidade, é necessário desembolsar meio milhão de euros para abastecer o tanque de combustível.