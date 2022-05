Porro desmente caso com Margarida Corceiro: "Ninguém está a ser infiel"

Lateral do Sporting deixou uma mensagem nas redes sociais.

A viver um grande momento na carreira, com a assinatura de um contrato com o Sporting válido até 2025, após o empréstimo do City, Porro viu-se envolvido numa situação delicada no que toca à vida pessoal. Um vídeo que circulou na internet, no qual surgia numa discoteca com Margarida Corceiro, atriz e namorada de João Félix, deu origem a rumores que o lateral se prontificou a desmentir.

"O que sucedeu ontem e hoje foi muito incómodo. Tenho uma relação especial com ela mas ninguém está a ser infiel. A minha imagem não será manchada por nada e muito menos por coisas destas. Posso fazer o que bem entender. Deixem de manchar a imagem dos três, porque isto não é assim", surge escrito numa mensagem publicada por Porro no Twitter.

Porro e Magui Corceiro mantêm uma relação de amizade e isso foi visível no final do jogo com o Santa Clara, quando o jogador lhe entregou uma camisola. A atriz, em vídeos colocados no Instagram, mostrou-se estupefacta com os rumores.