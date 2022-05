Piqué revela o motivo de não ser casado com Shakira e deixa garantia

Em conversa com Gary Neville, o central espanhol afirma que nunca pediu a companheira em casamento.

Em conversa no canal de Youtube de Gary Neville, "The Overlap", onde o antigo jogador do Manchester United tenta conhecer alguns factos desconhecidos sobre a carreira profissional e vida pessoal dos seus convidados, Gerard Piqué garantiu que nunca pediu a companheira Shakira em casamento.

O central do Barcelona revelou que nem ele nem Shakira cozinham em casa e partilhou então a razão pela qual não são casados.

"Li uma declaração dela na qual dizia algo como que preferia não se casar e que continuas a vê-la como um fruto proibido, para te manteres atento", afirmou Gary Neville. "Sim, é a sua mentalidade. Gosto da forma como estamos agora, como funcionamos como casal e não sentimos a necessidade de estarmos casados", explicou Piqué.

"Então... Pediste-a em casamento e ela disse que não", picou Neville, tendo o internacional espanhol desmentido prontamente. "Não, não, não, não... Dir-te-ia se tivesse sido assim, não tenho problema, mas não é o caso", garantiu.