Antigos companheiros de equipa na seleção espanhola, a relação de Casillas com Piqué continua viva, como prova a brincadeira que o defesa-central do Barcelona fez agora com um comentário a uma fotografia que o ex-FC Porto publicou no Instagram. "Parece que foste atropelado por um comboio", escreveu.

Entretanto, já este domingo, Casillas editou a publicação e colocou uma fotografia com um filtro que o deixou mais sorridente: