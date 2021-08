Passeio noturno de Modric vira notícia à conta de bicicleta de... 14 mil euros!

Médio croata exibiu modelo Greyp G6 X Limited, do qual foram fabricados somente cem exemplares.

Na quinta-feira à noite, através de uma fotografia publicada nas redes sociais, Luka Modric deu conta de um passeio noturno de bicicleta em Madrid. Até aqui tudo normal, mas a Imprensa espanhola não deixou passar em claro a publicação, devido ao modelo de bicicleta escolhido pelo médio croata.

De acordo com o diário As, trata-se de uma edição limitada Greyp G6 X, da qual foram fabricadas apenas cem exemplares, cada um deles com um preço de 13.999 euros.

O jornal espanhol explica ainda que estas bicicletas são produzidas por uma empresa da Croácia e que Sergio Ramos, agora no PSG, também conta com uma na garagem. Sobre a Greyp G6 X, há que dizer que conta com rodas de carbono, motor elétrico, GPS, Wi-Fi e até uma câmara na parte traseira... Não falta nada, pois não?