Otávio casou este sábado no Brasil

Otávio oficializou a relação de vários com Diandra Machado

Este sábado foi de felicidade de Otávio, que aproveitou as férias para casar com Diandra Machado. A cerimónia teve lugar no Rio Grande do Sul, onde juntou a família e os amigos.

"Um belo dia para me casar com o amor da minha vida", partilhou nas redes sociais noiva Diandra, horas antes da cerimónia pelo registo civil que se realizou ao ar livre.

Otávio e Diandra tem dois filhos, Theo e Ayla, mas neste dia esteve também presente Alice, filha de uma anterior relação do jogador do FC Porto e da Seleção Nacional.