O novo "capricho" de Ronaldo: um milhão de euros e apenas 126 no mundo

Um pormenor numa fotografia de Cristiano Ronaldo partilhada há cerca de uma semana chamou a atenção da Imprensa: um relógio exclusivo, inspirado num dos seus carros, o Bugatti Chiron, o último que comprou.

De acordo com a Imprensa internacional trata-se de um acessório de luxo criado pela empresa Jacob & Company, que quis assemelhar a peça ao carro do jogador do Manchester United. Está valorizado em cerca de um milhão de euros e existirão apenas 126 exemplares em todo o mundo.

O relógio tem um mostrador retangular com uma caixa de aço inoxidável, sendo decorado com 232 diamantes e 109 safiras pretas. Reproduz em detalhe o motor W16 do Bugatti Chiron e está ainda personalizado com as iniciais CR7, tendo também outros detalhes, tais como o logótipo Bugatti e a assinatura "Chiron".