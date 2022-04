Nova tatuagem de Smith Rowe, jogador do Arsenal, alvo de gozo nas redes sociais

A nova tatuagem de Emile Smith Rowe, está a ser tema nas redes sociais, mas não pelos melhores motivos.

Na sexta-feira, o tatuador Elbert Carter publicou no Twitter uma foto do braço de Smith Rowe, com um leão e um relógio de sol tatuados, e rapidamente vários internautas salientaram dois aspetos no segundo: as quatro horas, em numeração romana, aparecem como IIII, em vez de IV, e o relógio contém 13 números e não 12.

Apesar do primeiro "erro" poder ter sido intencional, uma vez que existem vários relógios de sol em que o número quatro está assinalado como IIII, devido a essa designação ter surgido anteriormente à IV, não restam dúvidas quanto à incorreção do 13º número, principal aspeto que motivou gozo nas redes sociais.

A onda de críticas fez mesmo com que o tatuador, em resposta à própria publicação, pedisse que deixassem o jovem de 21 anos "em paz".