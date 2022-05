Namorada portuguesa apoia Lando Norris no GP do Mónaco

Luisinha Barosa Oliveira esteve no Mónaco para assistir à corrida do namorado e no final a troca de mimos foi uma constante

Lando Norris contou com o apoio especial da namorada no Grande Prémio do Mónaco. A portuguesa Luisinha Oliveira fez questão de acompanhar o piloto britânico da McLaren que terminou a corrida no sexto lugar.

O casal assumiu a relação no início de janeiro e, nos últimos tempos, ambos têm estado inseparáveis.

A modelo passa a maior parte do tempo a viajar em trabalho, para realizar campanhas fotográficas de biquinis. Mas, nos poucos tempos livres aproveita sempre para se juntar a Lando Norris.

Natural de Matosinhos, a jovem, de 22 anos, é agenciada pela Central Models.