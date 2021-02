Namorada de Dele Alli termina com o jogador e a culpa é... do Fortnite

Namorada de Dele Alli deixou a casa onde morava com o jogador do Tottenham.

Segundo o jornal britânico The Sun, a namorada de Dele Alli, Ruby Mae, terminou o namoro e saiu da casa que partilhava com o jogador do Tottenham. De acordo com a publicação, a modelo, de 24 anos, cansou-se de ver o namorado passar horas a jogar Fortnite.

"O Dele e a Ruby acabaram. A relação deles tem sido turbulenta e estava a chegar ao fim. A Ruby está triste, mas está a cuidar dela. Cansou-se e arrumou as suas coisas", disse uma amiga, sob anonimato, ao The Sunm acrescentando ainda que alguns comportamentos de Dele Alli como "passar muito tempo a jogar Fortnite" levaram à separação do casal.

Recorde-se que esta é já a segunda vez que o casal se separa. Dele Alli e Ruby Mae começaram a namorar em 2016, sendo que em 2018 se separaram e reataram a relação pouco depois. No dia 14 de fevereiro o casal voltou a terminar.