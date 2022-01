Na reta final da gravidez de Camila, Hulk revela-se um pai babado

À espera do quarto filho, o primeiro com a atual mulher, o ex-jogador do FC Porto mostra-se ansioso com a chegada de Zaya

Depois da tempestade, chega a bonança. Para Hulk, a novela complicada que teve como argumento principal o divórcio com Iran Angelo, com quem esteve casado durante 12 anos, e logo de seguida o casamento com a sobrinha da ex, Camila Angelo (agora Sousa), está completamente ultrapassada. O jogador do Atlético de Mineiro vive agora momentos de plenitude e grande felicidade, com a chegada de mais um filho. E não esconde.

Hulk publicou nas redes sociais uma série de fotografias em família, sendo Zaya a protagonista. Ainda na barriga da mãe, a bebé já faz as delícias do pai.

"Acumulando mais uma riqueza na minha vida! Filhos, sempre a maior riqueza e herança que recebemos do senhor", pode ler-se na legenda das fotos.

Recorde-se que o jogador é também pai de Tiago, Ian e Alice, filhos de Iran, e que serão primos e irmãos da pequena Zaya.