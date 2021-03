Mulher de ex-Benfica fala do problema de fertilidade:" Vi-o chorar e sentia-me culpada"

Tamara Gorro, mulher de Garay, falou abertamente dos problemas que o casal passou para conseguir ter filhos

Tamara Gorro abordou abertamente o percurso nada fácil até concretizar o sonho da maternidade. A mulher de Ezequiel Garay, antigo defesa do Benfica, decidiu partilhar com os seus seguidores os momentos difíceis que enfrentou devido a problemas de fertilidade.

"Uma vez vi o meu marido chorar e sentia-me culpada. Então decidi não fazê-lo sofrer mais. As perguntas das pessoas eram um fardo tremendo. Procurei uma psicóloga, mas não sabia que existia a figura de um psicólogo especialista neste tema. Fui a primeira a pedir ajuda. É um problema que afeta o casal, o esperma do homem e o óvulo da mulher. Falemos deste tema com a maior normalidade", contou Tamara, através do Youtube, num direto,

Depois de 3 anos a tentar engravidar, Tamara e Garay recorreram a uma barriga de aluguer em Los Angeles e em 2015 nasceu a primeira filha, Shaila, . Antonio nasceu em 2018 através de inseminação artificial. E a mulher do internacional argentino garantiu que ainda existe relutância de muitas pessoas em falarem do assunto e admitirem que recorrem a certas soluções.



"Conheço pessoas muito conhecidas que tiveram os seus filhos por inseminação artificial e negam-no. É 100% respeitável, mas não pactuo com isso. Estamos a fazer um favor às pessoas que têm este problema. O problema não é ter um filho por inseminação, mas sim o que o casal sofre durante esse processo", rematou.