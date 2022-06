"Mínimo de dois mil euros": os "gastos indecentes" de Piqué em festas noturnas

Alegado volume de despesas do central do Barcelona foi revelado pelo paparazzi Jordi Martín na televisão espanhola

Um dos jogadores mais célebres do Barcelona, na ribalta desde que se separou de Shakira, Gerard Piqué capta atenções até com os holofotes desligados - o programa "Socialité", do canal "Telecinco", desvendou os atuais gastos do defesa em festas noturnas, através de um testemunho do paparazzo espanhol Jordi Martín.

"Segundo as minhas informações, os montantes que Piqué gasta numa noite podem variar, mas gasta no mínimo dois mil euros em cada uma, com o seu colega [de clube] Ricky Puig. São quantidades irrisórias para ele", afirmou Jordi Martín, que segue, "há 12 anos", os passos da vida social do experiente central e capitão do Barcelona.

"Ele está a gastar quantidades indecentes de dinheiro em clubes e restaurantes até às primeiras horas da manhã", detalha, ainda, Jordi Martín, no referido programa.

A separação de Piqué, pondo fim a um relacionamento com Shakira, foi também abordada. De acordo com informações apresentadas, o central encontrou-se com uma mulher, na discoteca La Traviesa, em Barcelona, em várias das alegadamente dispendiosas festas noturnas - e utilizou, refere o "Socialité", uma "sala privada com uma cortina vermelha" para desfrutar de tempo "com a nova ilusão amorosa".