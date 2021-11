Miguel Oliveira já foi pai: "Agora é que vais acelerar para casa..."

Piloto português deu a conhecer Alice através das redes sociais.

Miguel Oliveira, piloto português de MotoGP, foi pai de uma menina e deu conta do momento de felicidade nas redes sociais. "Um bocadinho meu, um bocadinho teu, para sempre nosso. Bem-vinda Alice", escreveu nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MiguelOliveira88 (@88migueloliveira)

A notícia mereceu vários comentários e felicitações ao piloto da KTM, incluindo Fernando Pimenta, canoísta português medalhado nos recentes Jogos Olímpicos de Tóquio. "Agora é que vais acelerar para ir para casa rápido... Acredita. Muitos parabéns e felicidades", escreveu.

O piloto natural de Almada concluiu o Mundial de MotoGP, categoria rainha do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, na 14.ª posição, com 94 pontos.

Ao longo de 2021 somou uma vitória (no GP da Catalunha) e dois segundos lugares (no GP da Alemanha e no GP de Itália) como melhores resultados de um ano marcado por cinco desistências devido a quedas.